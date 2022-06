Calcio: Empoli, Andreazzoli 'Prendo atto decisione presidente'

"Il mio lavoro è fatto anche di questo, guardiamo avanti" EMPOLI (ITALPRESS) - "Prendo atto della decisione del presidente, che non corrisponde alle mie aspettative né alla mia volontà. Ma questo è il calcio... Il mio lavoro è fatto anche di questo, guardiamo avanti". Così Aurelio Andreazzoli si congeda dall'Empoli. Ieri la società toscana ha ufficializzato la decisione di non proseguire il rapporto col tecnico che era stato ingaggiato la scorsa estate, dopo il ritorno in serie A, e che aveva centrato l'obiettivo salvezza. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 02-Giu-22 15:26