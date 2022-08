Calcio: Empoli. De Winter 'Qui l'ambiente ideale per un giovane'

"Il gruppo ha grande entusiasmo, tutti ragazzi hanno voglia di lavorare" EMPOLI (ITALPRESS) - "Ho scelto l'Empoli perché è una società conosciuta per la sua capacità di lavorare con i giovani. Questo è un gruppo che ha grande entusiasmo, sono tutti ragazzi che hanno voglia di lavorare". A dirlo in conferenza stampa è il neo difensore della formazione toscana, Koni De Winter. Il centrale classe 2002 è arrivato in prestito dalla Juventus: "Mister Zanetti? Mi trovo molto bene con il mister: è un allenatore che sa cosa vuole e lo trasmette nel giusto modo. Penso di essere un difensore che difende bene, sono veloce e mi reputo forte con la palla, nel gioco". Sul suo inserimento con i nuovi compagni, De Winter ha aggiunto: "Mi trovo bene con i compagni di squadra - ha proseguito il belga - mi aiutano tutti perché hanno già giocato in Serie A mentre per me è tutto nuovo. Mi stanno aiutando tanto". Tra gli obiettivi dell'ex Juventus U23 anche la Nazionale: "Vediamo come va questa stagione, penso ci sia la possibilità però stiamo a vedere. Negli ultimi anni tanti calciatori belgi sono arrivati nel campionato italiano? In Belgio si lavora molto bene con i giovani, questo è notato in tutto il mondo: tanti miei connazionali che sono andati a giocare all'estero poi sono diventati più forti", ha concluso De Winter. - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xd6/ari/com 03-Ago-22 15:27