Calcio: Empoli. Zanetti nuovo allenatore 'Guiderò con cuore e passione'

"Sono passati praticamente vent'anni ed è un onore essere qui di nuovo".EMPOLI (ITALPRESS) - "Sono passati praticamente vent'anni ed è un onore essere qui di nuovo. Avevo qualche chilo in meno e i capelli lunghi. Cercherò di guidare questa squadra con cuore e passione". Paolo Zanetti, nuovo allenatore dell'Empoli, si è presentato così nella conferenza stampa di inizio del suo nuovo percorso con la squadra toscana. Per lui si tratta di un ritorno visto che ha vestito la maglia azzurra da giocatore. "L'obiettivo è quello di portare la mia filosofia, in questi anni mi sono fatto conoscere per i miei valori - spiega il tecnico -. Stimo Andreazzoli e mi lascia una buona eredità anche se la squadra cambierà un po' pelle. Ho sensazioni straordinarie - prosegue Zanetti - , ringrazio il presidente Corsi e il direttore Accardi, ragioniamo il calcio allo stesso modo. Ogni campionato è diverso e porta dinamiche diverse, l'Empoli ha l'obiettivo di salvarsi e non solo. Ho scelto l'Empoli senza pensarci un minuto, nonostante fossi in ballo con altre situazioni". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mar/gm/red 07-Lug-22 12:06