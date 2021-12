Calcio: Europa League. Arbitri spagnoli per Napoli e Lazio

Lahoz al "Maradona" per il match con il Leicester, Del Cerro Grande all'Olimpico per la gara con il Galatasaray NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Due arbitri spagnoli per le italiane impegnate nell'ultima giornata di Europa League. Nel gruppo G, giovedì al "Diego Armando Maradona" con inizio alle 18.45, è in programma Napoli-Leicester. A dirigere l'incontro sarà il fischietto iberico Antonio Mateu Lahoz con Pau Cebrián Devis e Roberto del Palomar come guardalinee, mentre Luis Munuera sarà il quarto ufficiale di gara. Alla Var lo spagnolo Juan Martinez Munuera e il francese Delajod Willy. Nel gruppo E giovedì alle 21 allo stadio Olimpico si giocherà Lazio-Galatasaray, sfida affidata a Carlos del Cerro Grande. Con lui i connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez come guardalinee, Cesar Soto Grado quarto uomo, infine Alejandro Hernandez e Benoit Millot arbitri Var. (ITALPRESS). ari/red 07-Dic-21 11:09