Calcio: Europa League. Di Maria 'Sensazioni positive, felice alla Juve'

"All'inizio è stato difficile adattarmi ma ora sono a un buon livello" TORINO (ITALPRESS) - "Le sensazioni sono positive, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro l'Atalanta che ci dà tanta fiducia per domani. Ma le partite di Europa League come quelle di Champions sono differenti dal resto, sappiamo che il Siviglia in questa competizione è molto forte, cercheremo di fare il meglio possibile". Angel Di Maria è pronto a trascinare la Juventus. Domani all'Allianz Stadium c'è il primo round contro gli andalusi, una doppia sfida che mette in palio la finale di un trofeo che il Fideo non ha mai vinto. "Sono concentrato al 100% - assicura - E' importante ottenere questo titolo, anche se sono campione del mondo tutti i trofei sono importanti per me e spero di conquistare anche questo".

Perfettamente integrato nell'ambiente bianconero ("E' un gruppo molto felice, che sta bene insieme, che si allena divertendosi. Quello che si dice fuori non ci interessa, è stato un anno duro ma sono molto contento qui, sin dal primo giorno ho trovato un gruppo incredibile, eccezionale"), Di Maria parla anche del rapporto con Allegri e dell'impatto col calcio italiano. "Ho avuto grandi allenatori e anche con Allegri mi trovo bene. È un allenatore eccezionale, che ci fa lavorare molto, anche se in un modo un po' diverso rispetto a come ero abituato. Il calcio italiano è più tattico, si difende molto e si esce in contropiede, questa è stata la parte che mi è costata di più, venivo da sette anni al Psg dove ero abituato al possesso palla - rivela - All'inizio è stata dura, ma ogni allenamento, ogni partita ti aiuta a migliorare, ho acquisito più fiducia, ho migliorato il mio rendimento e ora penso di aver raggiunto un buon livello. Sono in forma e credo di averlo dimostrato negli ultimi mesi". Detto che nessuno si lascia distrarre dalle questioni extra-campo ("A noi tocca, assieme al mister, dedicarci a conquistare i punti sul campo e raggiungere gli obiettivi"), per quanto riguarda il suo futuro, Di Maria ribadisce: "Mi trovo molto bene qui e così anche la mia famiglia, ne stiamo parlando con la dirigenza già da un po' ma ora sono concentrato sul Siviglia e sul finale di stagione, quello che succederà lo vedremo dopo. Ma non cambia niente se andremo in Champions o meno, è indifferente". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 10-Mag-23 15:00 .