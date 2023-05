Calcio: Europa League. Inglese Taylor arbitro finale Siviglia-Roma

Positivo l'ultimo precedente con i giallorossi: 4-1 al Feyenoord NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - La Uefa ha designato il fischietto inglese Anthony Taylor per dirigere il 31 maggio a Budapest la finale di Europa League fra Siviglia e Roma. Internazionale dal 2013, il 44enne fischietto inglese in questa stagione ha già diretto sei gare di Champions e una di Europa League e nel suo curriculum appaiono anche la Supercoppa Europea 2020 giocata a Budapest fra Bayern e Siviglia e la finale di Nations League 2021 Spagna-Francia. Taylor sarà accompagnato dagli assistenti di linea Gary Beswick e Adam Nunn, il quarto uomo Michael Oliver e Stuart Burt come riserva fra i guardalinee.

Al Var, invece, gli inglesi Stuart Atwell e Christopher Kavanagh e il tedesco Bastian Dankert. Taylor ha incrociato i giallorossi in occasione del ritorno dei quarti di Europa League in cui la squadra di Mourinho ha eliminato ai supplementari il Feyenoord. In precedenza, però, sotto la sua direzione la Roma aveva raccolto un pari (1-1 contro l'Ajax nell'Europa League 2020-21) e due sconfitte (4-2 in casa del Lione nell'Europa League 2016-17 e 2-1 a Plzen nella Champions 2018-19). Il suo bilancio complessivo con le squadre italiane nelle coppe e' di sette vittorie (Juve-Dinamo Zagabria 2-0, CL '16-17; Lipsia-Napoli 0-2, EL '17-18; Inter-Borussia Dtm 2-0, CL '19-20; Juve-Atletico Madrid 1-0, CL '19-20; Inter-Getafe 2-0, EL '19-20; Napoli-Eintracht 3-0, CL '22-23; Roma-Feyenoord 4-1 dts, EL '22-23), tre pari (Inter-St.Etienne 0-0, EL '14-15; Roma-Ajax 1-1, EL '20-21; Bruges-Lazio 1-1, CL '20-21) e sette sconfitte (Lione-Roma 4-2, EL '16-17; Viktoria Plzen-Roma 2-1, CL '18-19; Siviglia-Lazio 2-0, CL '18-19; Atalanta-Psg 1-2, CL '19-20; Inter-Real Madrid 0-2, CL '20-21; Atalanta-Villarreal 2-3, CL '21-22; Psg-Juve 2-1, CL '22-23). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 22-Mag-23 15:28 .