Calcio: Europa League. Letexier per Roma-Brighton, Milan-Slavia a Meler

Le due gare sono in programma giovedì NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Fischietto francese giovedì all'Olimpico per Roma-Brighton, andata degli ottavi di Europa League (ore 18.45): la gara è stata affidata a François Letexier, che ha già diretto i giallorossi in questa stagione in occasione della sconfitta a Praga per 2-0 contro lo Slavia nella fase a gironi.

Nel complesso il suo bilancio con le italiane è di 4 vittorie (Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1, CL '21-22; Ajax-Napoli 1-6, CL '22-23; Inter-Salisburgo 2-1, CL '23-24; Lazio-Bayern 1-0, CL '23-24); 1 pareggio (Sporting-Juve 1-1, EL '22-23); e 3 sconfitte (Fiorentina-Basilea 1-2, Conference '22-23; Slavia Praga-Roma 2-0, EL '23-24; Real-Napoli 4-2, CL '23-24). Sempre giovedì, a San Siro, si gioca Milan-Slavia Praga (ore 21): dirige Halil Umut Meler. È la prima volta che i rossoneri incrociano l'arbitro turco che con le italiane vanta 3 vittorie (Napoli-Rangers 3-0, CL '22-23; Juve-Sporting 1-0, EL '22-23; Lazio-Celtic 2-0, Cl '23-24) e una sconfitta (Lazio-Eintracht 1-2, EL '18-19). - foto Image - (ITALPRESS). glb/red 05-Mar-24 11:10 .