Calcio: Europa League. Napoli-Barcellona, arbitra russo Karasev

Il tedesco Aytekin dirige Lazio-Porto, Olympiacos-Atalanta affidata allo spagnolo del Cerro Grande NAPOLI (ITALPRESS) - Sarà Sergei Karasev l'arbitro della sfida tra Napoli e Barcellona, ritorno dei play-off della Europa League 2021/22, che si disputerà giovedì, alle 21, al "Diego Armando Maradona". Il direttore di gara russo avrà come assistenti i connazionali Igor Demeshko e Aleksei Lunev. Al Var l'olandese Pol van Boekel. Il tedesco Deniz Aytekin arbitrerà invece Lazio-Porto, in scena giovedì, alle 18.45, allo stadio Olimpico di Roma. Il direttore di gara avrà come assistenti i connazionali Christian Dietz e Dominik Schaal. Al Var un altro tedesco, ovvero Bastian Dankert. Infine, sarà Carlos del Cerro Grande l'arbitro di Olympiacos-Atalanta, che si disputerà giovedì, alle 18.45, allo stadio "Georgios Karaiskakis". Il direttore di gara spagnolo avrà come assistenti i connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Al Var un altro spagnolo, ovvero Juan Martinez Munuera. (ITALPRESS). pdm/com 22-Feb-22 11:47