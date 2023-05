Calcio: Europa League. Oliver arbitro Roma-Bayer,Juve-Siviglia a Siebert

Designati gli ufficiali di gara per l'andata delle semifinali NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Sarà Michael Oliver a dirigere giovedì sera all'Olimpico, alle 21, l'andata della semifinale di Europa League fra Roma e Bayer Leverkusen. Ricordato per il ritorno di Real-Juve del 2018, con quel rigore in extremis che fece infuriare Buffon, Oliver non ha mai incrociato i giallorossi. Nel complesso il suo bilancio con le formazioni italiane è di 5 vittorie (Juve-Sporting 2-1, CL '17-18; Real-Juve 1-3, CL '17-18; Atalanta-Valencia 4-1, CL '19-20; Lazio-Zenit 3-1, CL '20-21; Benfica-Inter 0-2, CL '22-23), due pareggi (Galatasaray-Lazio 1-1, EL '15-16; Lipsia-Atalanta 1-1, EL '21-22) e due sconfitte (Fiorentina-Basilea 1-2, EL '15-16; Feyenoord-Napoli 2-1, CL '17-18).

Per Juventus-Siviglia, andata della semifinale di Europa League in programma sempre giovedì sera alle 21 ma all'Allianz Stadium, è stato invece designato Daniel Siebert. Il tedesco ha diretto in due occasioni i bianconeri: vittoria per 2-1 sul Ferencvaros nella fase a gironi della Champions 2020-21 con rimonta juventina firmata da Ronaldo e Morata e poi l'1-1 in casa del Villarreal nell'andata degli ottavi della Champions 2021-22, con l'illusorio vantaggio di Vlahovic e il pari di Parejo. Nel complesso il suo bilancio con le italiane è di 4 vittorie (Inter-Ludogorets 2-1, EL '19-20; Juventus-Ferencvaros 2-1, CL '20-21; Sparta Praga-Milan 0-1, EL '20-21; Napoli-Granada 2-1, EL '20-21), 3 pareggi (Lione-Atalanta 1-1, EL '17-18; Young Boys-Atalanta 3-3, CL '21-22; Villarreal-Juventus 1-1, CL '21-22) e due sconfitte (Inter-Real 0-1, CL '21-22; Milan-Chelsea 0-2, CL '22-23). - foto Image - (ITALPRESS). glb/red 09-Mag-23 14:35 .