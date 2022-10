Calcio: Europa League, Pedro 'Il terreno dell'Olimpico ci condiziona'

"Futuro? Non è il momento di parlarne, concentrati sulla stagione" ROMA (ITALPRESS) - "Lo stadio dell'Atalanta aveva un prato perfetto. Nell'ultima gara all'Olimpico il terreno non era messo bene, può condizionare il nostro gioco e il risultato". Lo ha detto l'attaccante della Lazio, Pedro alla vigilia del match contro il Midtjylland in Europa League. Sul futuro: "Non è il momento di parlarne, pensiamo partita dopo partita, arrivare qui per me è stato speciale, siamo tutti concentrati sulla stagione". Sul capitolo nazionale: "È difficile tornare, è passato molto tempo dall'ultima convocazione. C'è una nuova generazione che sta facendo bene". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/glb/red 26-Ott-22 14:59