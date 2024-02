Calcio: Europa League. Petrescu arbitro gara Roma, Dabanovic per Milan

I giallorossi sfideranno in Olanda il Feyenoord, i rossoneri attendono il Rennes NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per l'andata dei play-off di Europa League, in programma giovedì alle 18.45. Al De Kuip per Feyenoord-Roma fischietto al rumeno Radu Petrescu che ha incrociato i giallorossi già in due occasioni: un pareggio (Roma-Vitesse 1-1, ritorno degli ottavi di Conference 2021-22) e una vittoria, 3-0 all'HJK Helsinki all'Olimpico nella scorsa Europa League.

Fra i precedenti con le italiane anche Shakthyor-Torino 1-1, nell'Europa League 2019-20. A San Siro, sempre giovedì ma alle 21, va in scena Milan-Rennes: designato il montenegrino Nikola Dabanovic. Prima volta per lui con i rossoneri, i suoi precedenti con le italiane recitano due vittorie (Roma-Ludogorets 3-1, EL '22-23; Sivasspor-Fiorentina 1-4, Conference '22-23) e una sconfitta (Midtjylland-Lazio 5-1, EL '22-23). - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 13-Feb-24 11:42 .