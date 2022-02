Calcio: Europa League. Sarri 'Col Porto non è impossibile'

Il tecnico della Lazio "Sull'impiego di Immobile decido dopo la rifinitura" ROMA (ITALPRESS) - "Il Porto è una squadra forte che sarebbe competitiva anche in Italia. La partita di andata ci ha detto che sarà difficile, ma non impossibile". L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, presenta così la sfida contro il Porto, valida per il ritorno dello spareggio di Europa League. Il tecnico deve fare i conti con diverse assenze: "Acerbi è guarito dal punto di vista medico, non è al massimo in termini di efficienza di prestazioni. Speriamo di portarlo nella giusta condizione molto velocemente. Non può iniziare la partita, vediamo se sarà in panchina - ha spiegato Sarri - Immobile? Vediamo come sta, non ha avuto un lungo stop. Decidiamo dopo la rifinitura". In avanti potrebbe esserci spazio dall'inizio per Cabral, mentre Pedro è ancora assente. "L'inserimento è difficile, non è semplice ma il ragazzo è sveglio e attento - ha dichiarato Sarri parlando dell'ex Sporting - Abbiamo Zaccagni squalificato, un'Assenza pesante perché è forte e stava facendo bene, mentre per Pedro sembra che l'infortunio sia un po' meno grave di quello che temevo. Ma è presto per parlare di tempi di recupero. C'è una cura cortisonica che poteva accorciare i tempi, ma è vietato dalle nuove norme antidoping. Mi sembra che queste regole vietino più le cure che il doping: se uno vuole curarsi col cortisone, perché non può farlo? Non mi sembra giusto". Di sicuro la Lazio non farà calcoli in vista in vista del big match in campionato contro il Napoli: "Non ci penso - ha concluso il tecnico in conferenza stampa -. Venerdì mattina penseremo al campionato, ora non voglio fare calcoli perché basta un'ammonizione o un infortunio per farli saltare". (ITALPRESS). spf/pal/red 23-Feb-22 15:13