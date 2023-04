Calcio: Europa League. Taylor arbitro Roma-Feyenoord, Letexier per Juve

I giallorossi non hanno mai vinto col fischietto inglese NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Sarà Anthony Taylor a dirigere giovedì sera all'Olimpico, alle 21, il ritorno dei quarti di finale di Europa League fra Feyenoord e Roma. È la quarta volta che il fischietto inglese incrocia i giallorossi: negativi i precedenti, con la Roma battuta a Lione 4-2 nell'andata degli ottavi dell'Europa League 2016-17 e poi 2-1 in casa del Viktoria Plzen nella fase a gironi della Champions 2018-19, poi il pari all'Olimpico contro l'Ajax nel ritorno dei quarti dell'Europa League 2020-21 (ma il pari bastò per andare in semifinale). Il suo bilancio complessivo con le squadre italiane nelle coppe è di sei vittoriee (Juve-Dinamo Zagabria 2-0, CL '16-17; Lipsia-Napoli 0-2, EL '17-18; Inter-Borussia Dtm 2-0, CL '19-20; Juve-Atletico Madrid 1-0, CL '19-20; Inter-Getafe 2-0, EL '19-20; Napoli-Eintracht 3-0, CL '22-23), tre pari (Inter-St.Etienne 0-0, EL '14-15: Bruges-Lazio 1-1, CL '20-21, Roma-Ajax 1-1, EL '20-21) e sette sconfitte (Lione-Roma 4-2, EL '16-17; Viktoria Plzen-Roma 2-1, CL '18-19; Siviglia-Lazio 2-0, CL '18-19; Atalanta-Psg 1-2, CL '19-20; Inter-Real 0-2, CL '20-21; Atalanta-Villarreal 2-3, CL '21-22; Psg-Juve 2-1, CL '22-23). Il ritorno fra Sporting e Juventus, giovedì alle 21 all'Alvalade, è invece stato affidato a François Letexier. Prima volta per il fischietto francese con i bianconeri ma non con una squadra italiana. Sotto la sua direzione due vittorie su due: Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1, CL '21-22; Ajax-Napoli 1-6, CL '22-23. - foto Image - (ITALPRESS). glb/red 18-Apr-23 10:35