Calcio: Europa League. Zwayer arbitra Roma, Nyberg per Slavia-Milan

Per Atalanta-Sporting designato lo svizzero Scharer ROMA (ITALPRESS) - Sarà Felix Zwayer a dirigere giovedì sera alle 21 Brighton-Roma, ritorno degli ottavi di Europa League che vedrà i giallorossi ripartire dal 4-0 ottenuto all'Olimpico. Il fischietto tedesco ha incrociato la Roma solo in un'occasione, 0-1 contro il Villarreal nell'andata dei sedicesimi dell'Europa League 2016-17. I suoi precedenti complessivi con le italiane vedono un bilancio di 6 vittorie (Dnipro-Inter 0-1, EL '14-15; Paok-Fiorentina 0-1, EL '14-15; Shakthar-Atalanta 0-3, CL '19-20; Juve-Lione 2-1, CL '19-20; Sheriff-Inter 1-3, CL '21-22; Napoli-Ajax 4-2, CL '22-23); 5 pareggi (Fiorentina-Tottenham 1-1, EL '15-16; Psg-Napoli 2-2, CL '18-19; Inter-Psv 1-1, CL '18-19; Cluj-Lazio 0-0, Conference '22-23; Napoli-Barcellona 1-1, CL '23-24); e 5 sconfitte (Lazio-Ludogorets 0-1, EL '13-14; Roma-Villarreal 0-1, EL '16-17; Shakthar-Napoli 2-1, CL '17-18; Atletico Madrid-Juve 2-0, CL '18-19; Juve-Benfica 1-2, CL '22-23).

Per Slavia Praga-Milan, in programma sempre giovedì ma alle 18.45, designato Glenn Nyberg. Prima volta con i rossoneri (che a San Siro si sono imposti per 4-2) per il fischietto svedese, sotto la cui direzione sono arrivate per le italiane una vittoria (Roma-Cska Sofia 5-1, Conference '21-22) e una sconfitta (Lazio-Az 1-2, Conference '22-23). Sempre giovedì, alle 21, anche il ritorno fra Atalanta e Sporting a Bergamo (1-1 a Lisbona): dirige Sandro Scharer. L'arbitro svizzero vanta un precedente con gli orobici: la vittoria per 2-1 sull'Olympiacos con doppietta di Djimsiti nell'andata dei play-off di Europa League 2021-22. Incoraggianti anche gli altri precedenti: con Scharer arbitro nessuna sconfitta per le italiane e un bilancio complessivo di 6 vittorie (Zenit-Juve 0-1, CL '21-22; Atalanta-Olympiacos 2-1, EL '21-22; Plzen-Inter 0-2, CL '22-23; Juve-Maccabi Haifa 3-1, CL '22-23; Milan-Tottenham 1-0, CL '22-23; Roma-Real Sociedad 2-0, EL '22-23) e un pareggio (Inter-Real Sociedad 0-0, CL '23-24). - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 12-Mar-24 10:56 .