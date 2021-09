Calcio: Fabbri arbitra Fiorentina-Inter, Spezia-Juve ad Aureliano

Designati i fischietti per la quinta giornata di A: Pezzuto dirige Milan-Venezia ROMA (ITALPRESS) - Sarà Michael Fabbri ad arbitrare la sfida tra Fiorentina e Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A in programma domani alle ore 20.45. Gli altri due anticipi Bologna-Genoa (ore 18.30) e Atalanta-Sassuolo (ore 20.45) sono stati affidati rispettivamente a Fourneau di Roma 1 e Massa di Imperia. Gianluca Aureliano dirigerà Spezia-Juventus, sfida in programma mercoledì alle 18.30, stesso orario di Salernitana-Verona che sarà arbitrata da Irrati, mentre in serata Milan-Venezia e Cagliari-Empoli sono state affidate rispettivamente a Pezzuto e a Di Bello. Tre i posticipi in programma infine giovedì: alle 18.30 Valeri arbitrerà Sampdoria-Napoli mentre Abisso dirigerà Torino-Lazio, alle 20.45 Roma-Udinese è stata affidata a Rapuano.Bologna - Genoa (21/09, ore 18.30) arbitro: Fourneau di Roma 1 (Paganessi-Capaldo) Atalanta - Sassuolo (21/09, ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia (Valeriani-Perrotti) Fiorentina - Inter (21/09, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna (Costanzo-Passeri) Salernitana - Verona (ore 18.30) arbitro: Irrati di Pistoia (Liberti-Yoshikawa) Spezia - Juventus (ore 18.30) arbitro: Aureliano di Bologna (Cecconi-Pagliardini) Cagliari - Empoli (ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi (Bindoni-Margani) Milan - Venezia (ore 20.45) arbitro: Pezzuto di Lecce (Longo-Bercigli) Sampdoria - Napoli (23/09, ore 18.30) arbitro: Valeri di Roma 2 (Galetto-Rossi L.) Torino - Lazio (23/09, ore 18.30) arbitro: Abisso di Palermo (Tegoni-Vono) Roma - Udinese (23/09, ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini (Ranghetti-Scatragli) (ITALPRESS). pal/red 20-Set-21 12:51