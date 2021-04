Calcio: Farris 'Sconfitta non compromette rincorsa champions Lazio'

Il vice di Simone Inzaghi continua a crederci: "Lunedì abbiamo lo scontro diretto con il Milan" NAPOLI (ITALPRESS) - "Questa sconfitta non può e non deve compromettere le nostre speranze Champions perché già lunedì abbiamo un altro scontro diretto con il Milan, una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo. Dobbiamo anche considerare che abbiamo per così dire un bonus con la partita che dobbiamo giocare contro il Torino, vedremo cosa stabiliranno, ma sono altri 3 punti in palio. Non possiamo arrenderci dopo una rimonta incredibile perché prima di oggi avevamo vinto 12 partite nelle ultime 16". Questa l'analisi di Massimiliano Farris, tecnico della Lazio al posto di Simone Inzaghi, fermato dal Covid, dopo la sconfitta per 5-2 in casa del Napoli. "Il palo di Correa poteva riaccendere la partita - prosegue -. La squadra ha trovato la forza di riaprire il match anche sul 4-0, poi il 5-2 ci ha piegato le ginocchia, ma il carattere non è mai mancato. Il Napoli, però, ha giocato una grandissima partita. Noi non abbiamo difeso bene e non siamo stati abbastanza cattivi in area, loro sono stati bravi e concreti. Speriamo che ritorni Inzaghi perché il comandante deve stare al suo posto", ha proseguito Farris. Infine un commento sul rigore fischiato per un fallo di Milinkovic-Savic su Manolas: "Dal campo non si vede quasi mai niente. Ci sono state due partite oggi; la prima quella che dura fino al rigore, poi un'altra. Io ho giocato poco in Serie A, ma Milinkovic-Savic prende la palla e, nel calcio che ho giocato io, addirittura si fischiava il fallo al giocatore che abbassava la testa. Secondo me i rigori sono episodi importanti che vanno valutati bene. Sul ribaltamento di fronte, invece, avremmo dovuto vedere un possibile episodio con fallo da ultimo uomo con rigore a nostro favore", ha concluso Farris. (ITALPRESS). spf/ari/red 22-Apr-21 23:19