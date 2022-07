Calcio: Felipe Anderson, 'siamo una Lazio ambiziosa'

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Non abbiamo ancora parlato di obiettivi. Dobbiamo giocare e comandare contro chiunque, siamo ambiziosi e vogliamo stare il più in alto possibile". Lo ha detto Felipe Anderson durante la conferenza stampa dal ritiro di Auronzo. "Io sto molto bene, sono motivato. Siamo tutti carichi, felici e contenti - ha continuato il brasiliano - Sono giorni difficili di lavoro, ma abbiamo in mente tante cose che abbiamo imparato lo scorso anno e questo ci permette di lavorare con più serenità. Se teniamo a mente quello che abbiamo imparato ed eliminiamo gli errori faremo grandi cose". Sulle critiche della passata stagione ha poi concluso: "Ci saranno sempre, ma mi sono abituato. Guardo a quello che sto facendo, sono stato sempre presente e sicuramente ci sono partite dove posso fare meglio e dove si può crescere". (ANSA).