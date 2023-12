Calcio: Festa a Frosinone dopo il successo sul Napoli in Coppa Italia

Cori, fumogeni e fuochi d'artificio nella notte davanti al "Benito Stirpe".FROSINONE (ITALPRESS) - Un'impresa che resterà nelle pagine della storia quella scritta dal Frosinone ieri sera. Battendo a domicilio i campioni d'Italia del Napoli, con un pesante ed eloquente 4-0, infatti, i canarini hanno conquistato per la prima volta un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. Un successo netto e clamoroso quello degli uomini allenati da Eusebio Di Francesco, che ha fatto esplodere la gioia dell'intero popolo giallazzurro. Appena è terminato il match del "Maradona" è partita spontaneamente sui social l'idea di accogliere la squadra di ritorno dalla trasferta partenopea.

All'arrivo del pullman al "Benito Stirpe" numerosi sono stati i tifosi ciociari che hanno accolto e osannato gli artefici dell'incredibile successo di Napoli. Cori, fumogeni e fuochi d'artificio a contorno della festa, con incitamenti per tutti, Di Francesco in primis, in una notte che resterà nella memoria dei tifosi e nella storia del club. Il Frosinone dei giovani continua a stupire, regalando prestazioni di livello, condite da risultati importanti quanto inattesi. Il prossimo impegno vedrà sabato la formazione frusinate ospitare la Juventus, in uno "Stirpe" completamente esaurito in ogni ordine di posto. La città del Lazio ribolle di entusiasmo e passione e spera di accompagnare la squadra verso quello che è il vero traguardo stagionale, ovvero la salvezza. La spinta del popolo ciociaro, come più volte ribadito dall'allenatore abruzzese, dovrà essere in tal senso un piccolo ma decisivo tassello verso la permanenza nella massima categoria, riconquistata lo scroso anno con una cavalcata trionfale. - foto Image - (ITALPRESS). chi/pdm/red 20-Dic-23 11:43 .