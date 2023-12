Calcio: Fifa. Infantino 'Investire per sviluppo gioco un nostro dovere'

Tra il 2016 e il 2022 la Federcalcio internazionale ha investito 2.8 miliardi di dollari ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Tra il 2016 e il 2022, nell'ambito del progetto 'Forward', la Fifa ha investito circa 2800 milioni di dollari mettendoli a disposizione delle 211 federazioni membro, le sei Confederazioni e diverse federazioni regionali, finanziando anche oltre 1600 progetti destinati allo sviluppo del calcio.

In una nota la Fifa sottolinea che il programma "Forward" è nato nel 2016, quando Gianni Infantino è diventato il numero 1 della Federazione, ponendosi l'obiettivo "di dare a tutti la possibilità di giocare a calcio". "Ci siamo impegnati - spiega il presidente - a investire le entrate generate dal calcio per il miglioramento dello sport più diffuso nel mondo e abbiamo mantenuto la promessa. Investire nel calcio è una nostra responsabilità, il nostro dovere, noi lo facciamo in maniera trasparente". Tra i numeri elencati dalla Fifa, spiccano i 577 nuovi terreni di gioco e la creazione "di 208 nuovi tornei che hanno coinvolto e dato l'opportunità di giocare a più di 300mila uomini e donne in tutto il pianeta". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 22-Dic-23 10:43 .