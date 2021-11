Calcio: Figc. Brunelli 'Studio per diminuire gli infortuni'

"Il grande lavoro svolto finora non ha diminuito gli infortuni".ROMA (ITALPRESS) - "È ovvio e banale dire che se vinci l'Europeo di calcio all'ultimo rigore, l'Europeo di pallavolo all'ultimo set, o se vinci medaglie inaspettate non si tratta di risultati programmabili con certezza. Ma non puoi raggiungere questi trionfi senza una programmazione seria e strutturata". Ne ha parlato Marco Brunelli, segretario generale della Figc, durante la presentazione di "Performance Italia", progetto che presenta una serie di programmi didattici condotti dall'Istituto di Scienza dello Sport e dal Club Italia. "L'Istituto di Scienza e l'area performance e ricerca della Figc, insieme al Club Italia che è stato recentemente riorganizzato, sono delle vere eccellenze dello sport - ha aggiunto Brunelli - il programma in se non è rivoluzionario, ma sicuramente molto ambizioso e soprattutto innovativo. Il grande lavoro svolto finora non ha diminuito gli infortuni, quindi bisogna fare altri passi per ridurre questo gap. La chiave di volta è proprio mettere a disposizione di tutti il risultato di questo studio". (ITALPRESS). spf/gm/red 08-Nov-21 13:44