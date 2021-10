Calcio: Figc. Caso tamponi Lazio, due mesi di inibizione per Lotito

Il club biancoceleste sanzionato con 50mila euro di ammenda ROMA (ITALPRESS) - La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite presieduta da Marco Lipari, chiamata dal Collegio di Garanzia del Coni ad effettuare una nuova valutazione della misura della sanzione sul 'caso tamponi' legato alla Lazio, ha parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla S.S. Lazio, determinando la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda. (ITALPRESS). mc/com 19-Ott-21 14:32