Calcio: Figc. Ridotta a una giornata squalifica Guendouzi

Il giocatore della Lazio potrà tornare in campo già col Frosinone ROMA (ITALPRESS) - La Lazio potrà contare anche su Matteo Guendouzi nella trasferta di sabato a Frosinone. La prima sezione della Corte Sportiva d'Appello, presieduta da Umberto Maiello, ha infatti parzialmente accolto il reclamo della società biancoceleste, riducendo da due a una giornata di gara (e un'ammenda di 10.000 euro) la squalifica inflitta al centrocampista, sanzionato dal giudice Sportivo in seguito all'espulsione nel match con il Milan. Avendo già saltato la successiva gara con l'Udinese, Guendouzi sarà dunque a disposizione di Martusciello per la sfida con i ciociari. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/com 14-Mar-24 10:55