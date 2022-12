Calcio: Figc. Sabatini apre la quarta settimana del corso per ds

L'ex dirigente: "Ogni volta che varco il cancello di Coverciano mi emoziono".ROMA (ITALPRESS) - Un docente d'eccezione, un vero e proprio decano tra i direttori sportivi d'Italia, ha aperto la quarta settimana del corso dedicato ai ds in svolgimento a Coverciano. Questa mattina Walter Sabatini, ex dirigente di Lazio, Palermo, Roma, Inteer, Sampdoria, Bologna e Salernitana, è intervenuto nell'aula magna del Centro Tecnico Federale per parlare agli allievi delle proprie esperienze personali e per discutere della figura professionale del direttore sportivo, confrontandosi con gli stessi corsisti. "Ogni volta che varco il cancello di Coverciano - ha detto Sabatini, rivolgendosi alla platea - mi emoziono: è qui che dimora il calcio italiano". Questa settimana le lezioni del corso per direttore sportivo proseguiranno nelle aule del Centro Tecnico Federale, fino a mercoledì. Di seguito l'elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni: Lorenzo Ariaudo, Alessio Cristiano Battaglino, Laura Biffi, Marco Bof, Valeri Bozhinov, Massimo Bragantini, Andrea Antonio Caracciolo, Valerio Cardini, Davide Casparrini, Andrea Colombino, Francesco Conti, Daniele Corazza, Marco Cozzuto, Walterfrancesco Pio Crea, Aniello Cutolo, Stefano D'apice, Antonio De Luca, Walter Pio Doronzo, Joaquim Estrada Llop, Felice Evacuo, Riccardo Fabbro, Tommaso Fini, Daniele Freggia, Jacopo Galbiati, Lorenzo Giani, Andrea Giannarelli, Paolo Stefano Gobba, Saimir Keci, Aleksandar Kolarov, Federica Lancini, Michele Lanzilotta, Marco Lorusso, Matilde Malatesta, Emanuele Marchetti, Stefano Merli, Marco Pacione, Niccolò Ascuccio, Salvatore Piccolo, Davide Calogero Provenzano, Riccardo Richter, Niccolò Roncato, Valentina Roscini, Giorgio Schenone, Antonio Sinicropi, Mattia Stante, Michelangelo Vitali, Simone Vitali, Luciano German Zavagno e Gianluca Zinci. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 05-Dic-22 12:34