Calcio: Fiorentina, Biraghi 'Cercheremo imporre gioco anche con Napoli'

"Il futuro di Vlahovic? Sono sicuro che si risolverà tutto" FIRENZE (ITALPRESS) - "Il Napoli è una squadra forte ormai da tanti anni. Quest'anno sembra che abbiano trovato ancora di piu' la quadra giusta, hanno giocatori di qualita', giocano insieme da qualche anno, sono partiti veramente forte. Ad oggi sono i primi della classe, le hanno vinte tutte e quindi per ora sono i piu' forti, sarà una partita difficile". Lo ha detto ai microfoni del 'Tgr Rai-Toscana' Cristiano Biraghi. "Da quando è arrivato mister Italiano abbiamo iniziato a giocare in un certo modo, mettere pressione sull'avversario da subito è una delle nostre caratteristiche - ha aggiunto - ed è quella che ci ha fatto fare buone prestazioni fino ad adesso. Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo contro la prima della classe perche' sappiamo che per mettere in difficolta' qualsiasi squadra una soluzione è mettere pressione, aggressività e cercare di imporre il nostro gioco". "Ho sempre dato tutto per la Fiorentina, ho sempre sputato sangue in campo per la Fiorentina, sono sempre uscito dal campo con la maglia sudata e non mi sono mai risparmiato - ha proseguito Biraghi - Vlahovic? Quello che interessa a noi è che Dusan sia tranquillo e sereno, si allena come si è sempre allenato, gioca come ha sempre giocato negli ultimi periodi. Per noi è importante quello, poi le cose fra lui e la società le risolvono loro, è importante che non vadano ad intaccare la serenita' del ragazzo e dell'ambiente. E non penso che succederà perche' credo che si risolverà tutto". (ITALPRESS). lc/glb/red 30-Set-21 15:26