Calcio: Fiorentina. Duemila tifosi assistono agli allenamenti

Tanto calore per la squadra capitanata da Biraghi in vista del match con la Juve.FIRENZE (ITALPRESS) - Cresce l'attesa in casa viola in vista della sfida Fiorentina-Juve, molto sentita in Toscana, in programma domenica sera. Circa duemila tifosi oggi hanno assistito alla seduta di allenamento a porte aperte allo stadio Curva Fiesole all'interno del Viola Park, a Bagno a Ripoli. E' stato il primo test davanti ai propri sostenitori per la rosa allenata da Vincenzo Italiano da quando è stata data l'agibilità al nuovo centro sportivo.

Per la squadra capitanata da Biraghi tanto calore da parte dei tifosi. Assenti gli infortunati Dodo e Kayode, i titolari della gara di due giorni fa contro la Lazio hanno svolto lavoro di scarico mentre il resto della formazione viola ha effettuato una serie di partitelle a ranghi misti su campo ridotto. Nel corso della seduta, osservata a bordo campo anche dai vertici del club gigliato, a partire dal presidente Rocco Commisso, sono stati intonati cori contro la Juventus e in particolare contro due ex viola, ovvero Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Nel frattempo viaggia a gonfie vele la prevendita proprio per la gara di domenica con in previsione circa quarantamila tifosi sugli spalti del "Franchi". Domani è in programma un'unica seduta di allenamento.