Calcio: Fiorentina. Iachini 'Gara tesa, c'era pathos per la classifica'

"Stiamo arrivando a meta, quando sono tornato c'erano paura e tensione", dice il tecnico dopo lo 0-0 di Cagliari CAGLIARI (ITALPRESS) - "Siamo venuti qui per cercare di portare a casa i tre punti, davanti avevamo un avversario di qualità che si giocava punti importanti e ne è uscita una partita tesa e tattica, noi abbiamo sbagliato qualcosa a livello tecnico e ciò non ci ha permesso di costruire quello che avevamo preparato". Questa l'analisi di Beppe Iachini dopo il pareggio a reti inviolate della Fiorentina alla Sardegna Arena contro il Cagliari. "Sotto il punto di vista dell'attenzione, la squadra è stata concentrata per 95' ma capisco il pathos per l'importanza dei risultati - prosegue il tecnico viola - ma abbiamo dato continuità. Non dimentichiamo che stiamo giocando ogni tre giorni alla fine della stagione ed è mancata un po' di brillantezza". Pur senza segnare, ancora positiva la prestazione di Vlahovic: "Sta facendo il suo percorso di crescita, già dall'anno scorso avevamo lavorato: non si ferma mai dopo gli allenamenti, deve continuare con umiltà e poi raccoglierà i frutti - prosegue Iachini, ora a un passo dalla salvezza dopo il ritorno sulla panchina viola -. Per 5 mesi non abbiamo più lavorato insieme e perdi la cura del dettaglio, poi c'era anche la tensione della classifica. C'era da mettere diverse cose a posto ma ci siamo riusciti, stiamo arrivando a meta: probabilmente abbiamo chiuso il discorso, quando sono arrivato c'era paura e tensione - ha spiegato -. Ho detto che qui ci rimetto la salute? Era un discorso più ampio. Firenze non è un posto qualunque per me, città e tifosi mi vogliono bene. C'è anche l'aspetto umano a livello di partecipazione emotiva", conclude Iachini. (ITALPRESS). spf/ari/red 12-Mag-21 21:14