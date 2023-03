Calcio: Fiorentina. Infortunio a caviglia per Sirigu, uscito in barella

Il portiere si è fatto male durante un test con i dilettanti del Seravezza Pozzi FIRENZE (ITALPRESS) - Seduta di allenamento congiunta con la formazione del Seravezza Pozzi quella svolta questa mattina a porte aperte all'interno dello stadio 'Franchi' dalla Fiorentina, che contro la squadra toscana che milita nel campionato di serie D girone E, ha disputato in particolar modo una partitella a tutto campo. Passata inizialmente in svantaggio per merito del gol di Lorenzo Benedetti, la squadra viola ha poi vinto 5-1 grazie alle reti di Cabral, Duncan, Bonaventura, Brekalo e Sottil, quest'ultimo su calcio di rigore. Nel finale di primo tempo il portiere gigliato Sirigu, nel tentativo di allungo sulla linea di fondo campo, si è infortunato ad una caviglia ed è uscito dal campo in barella. Indisponibili i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ovvero Milenkovic, Jovic, Barak, Amrabat, Nico Gonzalez e Kouame, con Biraghi out per uno stato influenzale. Terzic, reduce da un infortunio muscolare, ha svolto una seduta personalizzata, così come Saponara, Igor e Terracciano. Il programma di lavoro per gli uomini a disposizione di Vincenzo Italiano prevede adesso una doppia giornata di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno dalla giornata di martedì prossimo. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xb8/mc/red 25-Mar-23 12:59