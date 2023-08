Calcio:Fiorentina; Italiano, Bisogna reagire al ko di Vienna

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - ''Domani giocheremo davanti al nostro pubblico e dobbiamo cercare di reagire alla sconfitta subito giovedì con il Rapid. I tifosi ci spingeranno e trasmetteranno la voglia e la fame che servono per ottenere i risultati''. Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando la sfida con il Lecce che per la Fiorentina segnerà il debutto ufficiale in campionato nel proprio stadio.''Giovedì' prossimo avremo il playoff di ritorno di Conference ma ora la concentrazione è tutta per la gara di domani, contro un avversario che ha iniziato vincendo in Coppa Italia e alla 'prima' di A con la Lazio - ha avvertito il tecnico viola - Quindi ci aspetta un altro test difficile, noi dovremo farci trovare e sfruttare al massimo il fattore campo''. (ANSA).