Calcio: Fiorentina. Italiano 'Contro il Milan vogliamo fare punti'

"Domani sarà un'altra battaglia contro i primi della classe".FIRENZE (ITALPRESS) - "Domani sarà un'altra battaglia contro i primi della classe, contro una squadra che farà di tutto per batterci però affronterà una squadra che farà di tutto per non farsi battere. Dobbiamo cercare di fare punti e cercheremo di metterci tutto quello che sappiamo fare". Questa la fotografia di Milan-Fiorentina, del tecnico viola Vincenzo Italiano. I toscani arrivano dal pesantissimo ko del Franchi contro l'Udinese, mentre i rossoneri primi in classifica sono reduci dalla vittoria al fotofinish contro la Lazio: "Io, i ragazzi e tutti quelli che lavorano qui abbiamo un sogno, quello di finire il campionato dove dall'inizio dell'anno siamo stati in classifica (zona Europa), perchè abbiamo sostato sempre lì, e cercheremo di realizzarlo - ha aggiunto Italiano -. Ci dispiace per le sconfitte ma c'è grande unione, grande feeling, continuiamo a lavorare ed andiamo avanti". L'allenatore viola si è anche soffermato sul suo contratto: "Clausole o non clausole, opzioni o non opzioni, cambia poco perché la concentrazione è sempre la stessa. Per me non cambia nulla. Io penso a lavorare, a fare bene, penso a fare il professionista e sono concentrato solo su questo. Il discorso che "se vinciamo non penso a nulla, e se perdiamo ho la testa altrove, non esiste perché sono l'allenatore della Fiorentina, ho un contratto con la Fiorentina, ed è quello che certifica il mio presente e futuro - ha proseguito Italiano -. Ognuno poi puo' dire quello che vuole". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xb8/xd6/gm/red 30-Apr-22 15:27