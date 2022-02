Calcio: Fiorentina. Italiano 'Lavoro per non far rimpiangere Vlahovic'

"Considero la Lazio una delle squadre più forti del campionato", dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) - "Ho sempre detto di essere estraneo a questa situazione personale, era una questione che andava avanti già da tanto tempo, si è conclusa in questo modo e io posso solo cercare di non far rimpiangere chi è andato via". Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida di campionato fra Fiorentina e Lazio in programma domani sera al Franchi e in merito alla cessione di Dusan Vlahovic. I due arrivati" Piatek e Cabral "a vederli lavorare mi danno grandissima fiducia - ha aggiunto Italiano -, sanno che devono dare tantissimo per la causa, in una piazza straordinaria, in una squadra dove finora le cose sono andate molto bene. Sono convinto che questa responsabilità se la prenderanno e che non ci sarà nessun problema. Tutto è tranquillo, lavoriamo bene, forti, domani abbiamo un esame difficile, dobbiamo farci trovare pronti". Una prova complicata secondo Italiano che considera "la Lazio una delle squadre più forti del campionato, è allenata benissimo, ha giocatori che se non affronti la gara con la giusta concentrazione ti puniscono da un momento all'altro. Conosciamo benissimo la loro forza e la loro qualità, per noi è una partita che se riuscissimo a portarla a casa sarebbe davvero tanta roba. Cercheremo di ottenere questo, giochiamo in casa dove ultimamente stiamo riuscendo sempre a esprimerci in maniera eccellente, speriamo di continuare. Tutte le partite sono importanti ma dopo le soste e un periodo di inattività ci sono sempre partite con incognite enormi - ha aggiunto Italiano -. Abbiamo fatto 15 giorni con 13-14 elementi, non è semplice, per due giorni lavoreremo con il gruppo squadra al completo e i nazionali sono arrivati ieri. Non sono alibi, non è piangersi addosso pero' ogni volta, quando si sta tanto fermi, è un gran bel rebus. Speriamo di non commettere gli errori in precedenza commessi e di mettere in difficoltà la Lazio". (ITALPRESS). lc/ari/red 04-Feb-22 15:27