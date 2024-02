Calcio: Fiorentina; Kouamé torna sabato, niente derby con Empoli

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Fiorentina subito in campo per preparare un altro derby dopo quello perso ieri sera a Bologna per 2-0: domenica sarà di scena al Castellani contro l'Empoli. In un clima di delusione ma anche di voglia di riscatto Vincenzo Italiano e i suoi giocatori si sono ritrovati al Viola Park: per il prossimo impegno tornerà a disposizione Martinez Quarta che ha smaltito il turno di squalifica mentre mancheranno ancora Castrovilli, Dodo e Christensen che oggi ha lasciato l'ospedale di Roma dove si è sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento al menisco mediale del ginocchio destro.

Per la trasferta di Empoli mancherà ancora pure Christian Kouamè fresco vincitore con la Costa d'Avorio della Coppa d'Africa: l'esterno è atteso a Firenze non prima di sabato e quindi appare difficile la sua convocazione per il derby toscano, certo invece il rientro per la successiva partita con la Lazio in programma lunedì 26 febbraio al Franchi. (ANSA). .