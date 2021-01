Calcio:Fiorentina; Prandelli, Così possiamo far male a Lazio

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - ''Quando affronti le grandi squadre appena conquisti palla devi essere pronto e abile a ribaltare le situazioni. In quel momento bisogna essere consapevoli che possiamo fare male a tutti, anche alla Lazio''. Lo ha detto Cesare Prandelli in attesa della trasferta domani all'Olimpico contro i biancocelesti.''La Lazio è una squadra che gioca assieme da tempo, ha certezze, un allenatore che merita complimenti e almeno 3-4 campioni - ha sottolineato il tecnico viola - Per quanto ci riguarda le paure sono state scacciate, ora lavoriamo per trovare continuità per questo bisogna avere poche idee ma chiare''. Lo stesso vale per il mercato: ''Gli scontenti ci sono in tutte le squadre, forse noi ne abbiamo qualcuno in più perché abbiamo una rosa ampia. Chi vuole andar via lo può dire, io però non vorrei arrivassero da altri club giocatori con gli stessi problemi''. La priorità a suo dire è trovare ''un clone di Ribéry che ora non abbiamo''. (ANSA).