Calcio: Fiorentina. Si tenta recupero di Pulgar per lo Spezia

Hanno svolto una seduta differenziata rispetto ai compagni Pulgar, Dragowski e Kokorin.FIRENZE (ITALPRESS) - Seduta di allenamento con rosa divisa in due gruppi per la Fiorentina all'indomani della sconfitta contro la Lazio. I titolari della gara dell'Olimpico di Roma hanno effettuato lavoro prevalentemente di scarico fra campo e palestra, mentre tutti gli altri si sono sottoposti anche ad esercitazioni tecnico-tattiche e sul possesso palla. Hanno svolto una seduta differenziata rispetto ai compagni Pulgar, Dragowski e Kokorin, tutti alle prese con problemi muscolari. In vista della gara che attende la Fiorentina domenica prossima al Franchi contro lo Spezia si sta tentando di recuperare soprattutto il centrocampista cileno, reduce da un distorsione ad una caviglia, mentre da monitorare le condizioni di Saponara ieri sera partito dalla panchina per un fastidio ad un ginocchio. Molto difficile che Vincenzo Italiano possa contare contro la sua ex squadra sull'esterno offensivo Nico Gonzalez risultato positivo al Covid in un test effettuato martedì scorso e che si trova in isolamento, mentre il resto della rosa gigliato è in bolla e sono previsti test nei prossimi giorni per scongiurare nuovi casi di contagi. (ITALPRESS). lc/gm/red 28-Ott-21 19:41