Calcio: Fiorentina; al via la nuova stagione con Italiano

(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - La Fiorentina ha cominciato la nuova stagione ritrovandosi oggi al centro sportivo 'Davide Astori' dove è stata accolta dal nuovo allenatore Vincenzo Italiano e dai dirigenti Joe Barone e Daniele Pradè. Dopo i tamponi eseguiti ieri i giocatori si sono presentati alla spicciolata per sottoporsi a test e visite mediche, fra questi Cristiano Biraghi, Marco Benassi, Riccardo Sottil, Dusan Vlahovic (immortalato sui social mentre stringe la mano al neo tecnico viola) e Nikola Milenkovic, quest'ultimi due dal futuro ancora incerto. Fra i presenti anche l'attaccante Aleksandr Kokorin che sul proprio profilo Instagram ha postato una foto insieme a Roberto Mancini che lo ha allenato nel 2017-18 allo Zenit San Pietroburgo e il messaggio di congratulazioni rivolto al ct per la vittoria all'Europeo. I viola, tutti in ritiro, sosterranno mercoledì il primo vero allenamento agli ordini di Italiano che entrando al Centro sportivo si è detto emozionato. La sua presentazione è prevista in settimana, prima della partenza di sabato per le due settimane di preparazione estiva in Trentino, a Moena: al gruppo mancheranno tutti i giocatori reduci da impegni con le rispettive nazionali, fra questi gli argentini Pezzella, Nico Gonzalez e Martinez Quarta freschi vincitori della Coppa America e l'azzurro Gaetano Castrovilli. E in questa settimana Giancarlo Antognoni scioglierà il rebus sul suo futuro. (ANSA).