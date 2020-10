Calcio: Fonseca; 'Serve un diesse. Dzeko? Nessun problema'

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "La società sta cercando un ds perché ne abbiamo bisogno. E' molto importante averlo" ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa ricalcando quando già dichiarato qualche giorno fa in un'intervista a Record. Il portoghese poi ha parlato anche di un presunto rapporto teso con Dzeko. "Non è successo niente, lui è motivato. Non c'è nessun problema con Edin" ha dichiarato il tecnico giallorosso che poi ha chiuso alla possibilità di vedere il nove della Roma e Borja Mayoral insieme: "Difficile dal primo minuto". Indicazioni di formazione nessuna, fatta eccezione della titolarità di Mirante. Su Pellegrini, invece, è stato molto chiaro: "Può giocare in diverse posizioni, con il Verona ha giocato come in Nazionale. Può fare anche il trequartista, ma penso che abbia giocato molto bene nelle prime tre del campionato. E' molto importante per la nostra squadra". Infine una battuta sugli obiettivi del club: "Vogliamo sempre di più, ma è normale. Però io non ho mai detto che non possiamo lottare con Napoli, Lazio o Milan. Noi vogliamo fare più di loro e lottare per la Champions". (ANSA).