Calcio: Gasperini avverte Atalanta, Lecce non è passeggiata

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - "Il Lecce non sarà una passeggiata. Ha 20 punti, ha dato grande filo da torcere all'Inter, prima in classifica": il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini avverte i nerazzurri alla vigilia del match contro il Lecce anche perché la Dea è reduce dalla sconfitta con il Bologna che ne ha rallentato il rilancio. "Abbiamo fatto prestazioni a Roma con la Lazio, a Firenze". "Queste sconfitte sono un po' troppe - ammette - sono maturate tutte nel finale, il risultato poteva prendere un'altra piega.

Sicuramente qualcosa di nostro ci abbiamo messo, ma se devo valutare la gara anche a Bologna abbiamo fatto bene. Nel calcio non si vince ai punti, in questo girone d'andata siamo stati perdenti in questi scontri. Facile dire che bastava qualche pareggio in più, comunque dovremo essere molto più bravi nei finali". Poi Gasperini traccia un bilancio del 2023 e annuncia i buoni propositi per il 2024: "Il quinto posto assoluto, nonostante sia passato un po' inosservato, per me è stato un grandissimo risultato. Forse meno eclatante rispetto ad altri. È chiaro che veniamo da una sconfitta col Bologna, se me lo chiedevi una settimana fa era differente. Le prestazioni sono andate in crescendo, l'obiettivo è quello di mantenere la solidità in alcuni reparti e crescere in altri. Buoni propositi per il 2024? Mi aspetto un bello spirito, di rivalsa. Poi ci sarà la Coppa Italia, tutta la squadra ci tiene molto, sui buoni propositi dobbiamo rimanere necessariamente a questa settimana". (ANSA). .