Calcio: Gasperini 'presto per dire che 4/o posto è blindato'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Mancano troppe partite, adesso è presto per dire di aver blindato il quarto posto": così, ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini commenta il successo della sua Atalanta in casa dell'Udinese "Le gare iniziano a pesare - ha aggiunto - Con la Lazio abbiamo speso molto, c'era più fatica e abbiamo fatto 5 cambi in anticipo. I ragazzi hanno sempre cercato di vincere. Il campionato è difficile, giocando così c'è il rischio alto". "Muriel? In questo periodo ha sempre dimostrato un'ottima condizione - ha aggiunto Gasperini - è entrato con la Lazio sembrava morto. E credeva di aver fatto bene: il giorno dopo gli ho detto di tutto. Oggi poi ha fatto questi due gol". (ANSA).