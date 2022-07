L'ex attaccante torna in rossoblù da tecnico GENOVA (ITALPRESS) - Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Genoa Primavera. Il tecnico, campione del mondo nel 2006, da giocatore ha segnato 20 reti in 52 partite con la maglia del Grifone. In precedenza ha allenato Siena, Pro Vercelli e Rezzato. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 01-Lug-22 11:29