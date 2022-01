Calcio: Genoa. Zangrillo 'Mercato rivoluzionario, obiettivo salvezza'

Il presidente dei liguri: "Abbiamo una squadra giovane, Blessin coraggioso" ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo facendo dei colpi sul mercato che speriamo si rivelino positivi, in ogni caso sono di rottura e rivoluzione rispetto al passato. Il nostro è un progetto a medio-lungo termine, ma abbiamo una squadra di giovani, affamata, che ha come obiettivo primo la salvezza". Lo ha dichiarato il professor Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Cosa mi ha detto Berlusconi quando ha saputo del mio nuovo ruolo? Si è detto compiaciuto - ha sottolineato il numero uno del club ligure - Il nuovo allenatore Blessin è un uomo estremamente coraggioso, ha fatto una scelta difficile sapendo qual è la nostra realtà. È molto importante il rapporto creato col direttore sportivo, una persona molto competente, innovativa e moderna. Sono giovani entrambi, noi non siamo legati agli schemi classici del calcio italiano, stiamo correndo dei rischi ma abbiamo i fondamentali di conoscenza, umiltà e pragmatismo che sono elementi essenziali per rendere vincente un progetto. Ora non dobbiamo soffermarci troppo sulla classifica, abbiamo subito una sconfitta pesantissima a Firenze ma nulla è cambiato in termini di consapevolezza e fiducia dei giocatori. Confidiamo molto nel nostro pubblico - ha concluso Zangrillo - che ci deve seguire, comprendere e dare stimoli". (ITALPRESS). spf/mc/red 31-Gen-22 15:52