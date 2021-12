Calcio: Ghirelli 'Stadio Albinoleffe esempio, vorrei Var in C'

"Sugli impianti scontiamo un ritardo pazzesco" ROMA (ITALPRESS) - "Domani è un giorno importante per Andreoletti, un dirigente eccezionale che ha puntato sullo sviluppo del settore giovanile e delle infrastrutture sportive: è un punto di riferimento, un esempio da emulare". Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni de "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento rinnova i complimenti all'Albinoleffe, che domani inaugurerà il suo nuovo stadio di proprietà, il primo in serie C. Una strada che va perseguita perchè "si lega a un progetto di sostenibilità economica dei club: scontiamo un ritardo pazzesco sul calcio d'elite europeo e mondiale. Gli stadi di proprietà, inoltre, cambierebbero la cultura imprenditoriale dei proprietari". La serie C si conferma il laboratorio del calcio italiano ("le 5 sostituzioni le abbiamo sperimentate noi - ricorda Ghirelli - La serie A è il calcio d'elite, noi siamo talenti, giovani, innovazione e sperimentazione") e anche per questo "la Var andrebbe estesa" anche alla terza lega italiana. "Renderebbe più veloce la formazione degli arbitri e a noi farebbe pagare un prezzo minore perchè è chiaro che da noi, essendoci gli arbitri più giovani, gli errori sono maggiori". "In generale, comunque, va cambiato l'approccio - continua Ghirelli - La Var è uno strumento tecnico ma c'è sempre una parte di errore umano". Infine un parere sulla vicenda Salernitana, che il presidente della Lega Pro definisce "sconcertante, come approccio e come è andata avanti la Lega di A. E' come se io l'anno scorso avessi tenuto il Trapani: è quando non si rispettano le regole che il calcio è falsato". (ITALPRESS). glb/red 20-Dic-21 16:28