Calcio: Giacinti 'Agli Europei vogliamo fare meglio che al Mondiale'

"Vogliamo provare a superare i quarti", le parole dell'attaccante viola CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) - "Le sensazioni del Mondiale sono inspiegabili pero' ritrovo quell'atmosfera in questo gruppo che è un po' nuovo, la base c'è. Abbiamo tante motivazioni e vogliamo fare un Europeo che sia meglio del Mondiale ma sappiamo che non sarà facile perche' l'Europeo è molto piu' complicato". Sognatrice ma allo stesso tempo realista, Valentina Giacinti dal ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo, dove la Nazionale sta preparando l'ormai imminente Europeo femminile in Inghilterra, parla da autentica leader della squadra allenata dal ct Milena Bertolini. In vista dell'Europeo Giacinti nega di essersi data obiettivi personali pensando invece prioritariamente "al bene della squadra che è quello di superare i quarti e quindi fare un passo in piu' rispetto al Mondiale". Per raggiungere tale traguardo l'Italia dovrà dunque iniziare subito bene nella propria gara di esordio, quella contro la Francia. "Mi aspetto una partita molto dura, piu' che altro da un punto di vista fisico perche' comunque loro hanno giocatrici che sono molto forti fisicamente, sono veloci, grosse, e poi in porta ci sarà il portiere della Juventus, Pauline Peyraud-Magnin, quindi sarà bello affrontarla", ha spiegato la compagna di squadra in bianconero Martina Lenzini, che è reduce da un infortunio che pero' sembra essersi messa alle spalle. "Ad oggi sto bene, l'ultima ecografia ha detto che posso rientrare a lavorare in gruppo, come ho fatto un po' già ieri, quindi sono molto felice - ha aggiunto - Appena mi sono infortunata la prima preoccupazione è stata se ce l'avrei fatta a recuperare per l'Europeo, per fortuna l'entita' non era così grave anche se ho avuto paura perche' si parlava di un mese di stop. E'stata una stagione veramente pazzesca con il club ed anche una stagione molto soddisfacente a livello personale, quindi sarebbe da coronare con la ciliegina sulla torta". Piu' altalenante la stagione di Valentina Giacinti, divisa fra una prima parte al Milan e una seconda in maglia viola dove, anche lei, ha rimediato un piccolo infortunio. "Fisicamente sto benissimo, ho recuperato al 100% - assicura - Devo ringraziare la Fiorentina che mi ha aiutato molto in questo periodo e mi ha fatto recuperare al meglio per poter essere qua. Sicuramente la Nazionale ti da' grandi stimoli e ti fa ritrovare quello che perdi o ti fanno perdere durante l'anno. Io sono contenta di essere qua, orgogliosa, e daro' il 100%". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xb8/glb/red 22-Giu-22 15:07