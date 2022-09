Calcio: Giampaolo 'Credo in questa Samp, con Spezia partita 'pesante''

"E' il momento di fare punti, aiutano a lavorare e giocare meglio", spiega il tecnico doriano GENOVA (ITALPRESS) - Soltanto due punti in sei partite. Buone prestazioni, pareggi di un certo peso con Juve e Lazio, ma anche il tracollo di Salerno (4-0) e la brutta sconfitta di Verona. La prima vittoria non è ancora arrivata in casa Sampdoria, domani c'è il derby in casa dello Spezia che di punti ne ha fatti 5 e Marco Giampaolo sa che dopo i due ko consecutivi con Hellas e Milan, la classifica bisogna muoverla. "La squadra lavora, fa le cose per bene e ci tengo a ribadirlo una volta di più: la nostra è una buona squadra - spiega il tecnico blucerchiato in conferenza stampa -. Paghiamo una partita sbagliata e l'aver raccolto pochi punti rispetto alle prestazioni offerte. Ora è il momento di farli perché i punti ti aiutano a lavorare e giocare meglio". Quindi posta in palio alta e non solo per la classifica che comunque rimane la priorità visto il penultimo posto. Ancora troppo presto per parlare di ultima spiaggia, ma di certo, almeno per adesso, definire il derby ligure di domani uno scontro diretto non è un azzardo. "La partita è pesante, molto importante a livello di punti - conferma Giampaolo -. Affronteremo una squadra con una precisa identità: conteranno l'attivazione mentale, la rabbia, la determinazione, la personalità, l'audacia che riusciremo a mettere in campo; tutti aspetti che fanno la differenza. Mi auguro che la squadra possa fare una partita ambiziosa per sé stessa e per la maglia che indossa", ha concluso il tecnico della Sampdoria. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 16-Set-22 13:08