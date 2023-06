Calcio: Gianni Petrucci entra nel Cda della Salernitana

(ANSA) - SALERNO, 29 GIU - La Salernitana annuncia l'ingresso di Gianni Petrucci nel consiglio di amministrazione della società. "Il dottor Petrucci, figura di altissimo livello professionale e dalla lunga carriera come dirigente sportivo, rappresenta un grande valore aggiunto alla struttura societaria granata", si legge in una nota della società.

"Nella sua carriera è stato commissario straordinario della Federazione Italiana Gioco Calcio, presidente del Coni ed è l'attuale presidente della Federazione Italiana Pallacanestro". "Per me è un grandissimo piacere ed onore - commenta il presidente della Salernitana Danilo Iervolino - accogliere all'interno del Cda una figura dalla grandissima caratura umana e professionale come il dottor Petrucci. Una personalità storica del mondo sportivo italiano che accresce ulteriormente il profilo sempre più elevato ed ambizioso che dovrà avere la Salernitana nei prossimi anni". (ANSA). .