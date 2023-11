Calcio: Gilardino 'Verona ferito,trasformare rabbia in energia positiva'

"Dovremo avere un approccio feroce", avverte il tecnico del Genoa GENOVA (ITALPRESS) - Alberto Gilardino vuole una risposta forte dai suoi ragazzi dopo il ko di domenica in Sardegna perché "la percezione, l'arrabbiatura e la consapevolezza della sconfitta di Cagliari si devono tramutare in energia positiva domani nella partita col Verona". Il Genoa recupera Bani ma dovrà rinunciare ancora a Retegui e Messias "che saranno disponibili probabilmente dopo la sosta", sottolinea il mister rossoblù che avverte i suoi ragazzi perché le insidie con la squadra di Marco Baroni saranno tantissime: "Dovremo avere un approccio feroce, sapendo di incontrare una squadra ferita che arriva da quattro giorni in ritiro ma con ottime qualità fisiche e con individualità importanti.

Inizialmente hanno dimostrato di avere delle qualità, stanno incontrando delle difficoltà in quest'ultimo periodo, ma sono allenati molto bene come squadra. Dobbiamo avere il giusto approccio: la cosa fondamentale credo sia tramutare tutta l'arrabbiatura e il risultato negativo di Cagliari in energia positiva perché non sarà assolutamente una gara semplice", aggiunge Gila che chiede aiuto al pubblico. Almeno trentamila i tifosi attesi domani sera al Ferraris per dare una spinta importante alla squadra. "Lo chiedo pubblicamente, consapevole che è quello che hanno sempre fatto, dandoci sempre tantissimo calore nel nostro stadio e anche quando giochiamo in trasferta. La percezione nel nostro stadio è elevatissima, quindi chiedo di darci una mano in un momento particolare e importante del campionato. È una partita che arriva prima della sosta, ma sicuramente importante, che può darci spunti e che deve darci soprattutto punti per la nostra classifica", conclude il tecnico ligure. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ege/glb/red 09-Nov-23 14:35 .