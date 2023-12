Calcio:una giornata di squalifica per Lukaku, salta Bologna-Roma

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Romelu Lukaku non sarà tra i protagonisti del sedicesimo turno di campionato. Il bomber belga della Roma - come decido dal giudice sportivo - è infatti stato squalificato per un turno a seguito dell'espulsione diretta rimediata nei minuti finali del match con la Fiorentina che è andato in scena domenica all'Olimpico. Lukaku dunque salterà Bologna-Roma, mentre tornerà regolarmente a disposizione per Roma-Napoli in programma il prossimo 23 dicembre. Squalificati altri sette giocatori in Serie A tra cui l'altro romanista Nicola Zalewski Nicola, Federico Fazio (Salernitana), Davide Calabria (Milan), Ondrej Duda (Hellas Verona), Ruan Tressoldi (Sassuolo); Fonseca Ferreira (Udinese), Joan Gonzalez (Lecce). (ANSA).