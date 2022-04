Calcio: Giroud 'Sogniamo e respiriamo tutti insieme lo scudetto'

L'attaccante francese: "Non possiamo nasconderci, vogliamo vincere" MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo dimostrato a Roma di avere un grande spirito di squadra: non bisogna mai mollare e si deve sempre credere di poter vincere la partita. Così è ancora più bello. È stata un'emozione pazzesca, con più di 10mila tifosi del Milan all'Olimpico. Abbiamo giocato bene e abbiamo creduto nella vittoria sino nella fine. Come dico sempre: succede solo a chi ci crede". Così, ai microfoni di MilanTv, il centravanti rossonero Olivier Giroud, tornando sulla vittoria, per 2-1, in rimonta, ottenuta in trasferta contro la Lazio. "Per la conclusione della stagione, ovviamente, abbiamo un po' di pressione in più ma il gruppo è molto concentrato sull'obiettivo, ovvero sul vincere la prossima partita. Dobbiamo tutti i giocatori sognare, pensare, mangiare e respirare questo scudetto: siamo lì, vogliamo vincerlo. Non possiamo nasconderci. Un mio gol? Se lo non faccio io, che lo faccia un altro, non importa", ha detto ancora Giroud. Mancano quattro gare al termine del campionato e i rossoneri sono in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sui cugini rossoneri. "Io voglio che il Milan vinca. Spero che questo finale di stagione sia bellissimo per i nostri tifosi. Vogliamo vivere una storia unica, tutti insieme", ha concluso l'attaccante francese, a 48 ore circa dalla gara interna contro la Fiorentina. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 29-Apr-22 19:25