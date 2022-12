Calcio: Gravina 'Da Europei +0,7% su Pil, importante conoscere economia'

Intervento al corso Politiche e strategie delle società calcistiche all'Università di Teramo per il numero 1 della Figc.FIRENZE (ITALPRESS) - "Ieri abbiamo ufficializzato il nostro bilancio integrato. Qualcuno stamattina avrà avuto modo di capire che impatto ha avuto il nostro successo al campionato Europeo sul Pil del nostro Paese, un + 0,7%. Questo vuol dire che la dimensione economica importante c'è, così come quella valoriale. E per fare tutto questo la conoscenza è fondamentale". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenendo da remoto all'inaugurazione del corso di formazione Politiche e strategie delle società calcistiche all'Università di Teramo. "Questa cronicizzazione del disavanzo continuo all'interno della gestione del mondo economico e finanziario, deriva anche da una scarsa conoscenza delle metodologie da applicare nell'ambito dell'economia di mercato", ha spiegato il presidente della Figc. "C'era una sorta di chiusura, uno sviluppo molecolare, una sorta di monade intoccabile - ha aggiunto -. Il calcio viveva la sua sorta di autoreferenzialità, così come il mondo accademico si è chiuso per tanti anni. Oggi questo processo rivoluzionario che abbiamo avviato proprio con l'Università di Teramo ha contagiato e contaminato molto positivamente tutto il mondo accademico". "Abbiamo richieste di tantissime università in Italia, abbiamo contatti anche con la Uefa e abbiamo avviato la consapevolezza che oggi la formazione imprenditoriale ed economica nel mondo del calcio è fondamentale. Al di là di quelle che possono essere le conoscenze e le nozioni tecniche - ha proseguito il presidente della Figc - oggi si sta sviluppando sempre di più la consapevolezza che è fondamentale l'acquisizione di un ampio panorama di argomenti di cultura generale, di conoscenza di tematiche gestionali che sono fondamentali nell'applicare le giuste nozioni in un mondo, quello del calcio, che purtroppo a volte vive senza conoscere alcune metodologie note nell'ambito dell'economia". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xb8/ari/red 02-Dic-22 11:58