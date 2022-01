Calcio: Gravina a Dilettanti, 'insieme per superare crisi'

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - È proseguito presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti a Roma il tour di incontri con i rappresentanti del calcio di base del presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha raccolto l'invito del commissario straordinario della LND Giancarlo Abete. L'unità d'intenti della Lega, le problematiche legate al proseguimento dell'attività agonistica, la tutela della salute e le sfide legate alla pandemia sono solo alcuni degli argomenti affrontati nella riunione con i consiglieri. "Nonostante il periodo difficile, stiamo riaffermando la centralità degli organi di rappresentanza del calcio dilettantistico - ha sottolineato Gravina - con la partecipazione a questi incontri sia del presidente federale sia dei vertici della LND, oggi rappresentati da Giancarlo Abete. La metodologia e la serietà con cui si sta operando all'interno della Lega Dilettanti hanno contribuito a ristabilire serenità in un mondo che non sente il bisogno di ulteriori fibrillazioni oltre a quelle dovute alla pandemia". Gravina ha ringraziato i dirigenti del comitato regionale perche' "il calcio dilettantistico sta soffrendo come e più di altre realtà del nostro movimento, ma non ha mai smesso di profondere energie, passione e spirito di sacrificio. Solo uniti possiamo fronteggiare la crisi generata dal Covid-19". "Siamo impegnati nel ristabilire centralità alla LND attraverso un programma che vede la concertazione e il coinvolgimento di tutti i comitati Regionali - ha detto l'ex presidente federale, Abete -. Abbiamo accorciato le distanze con i territori e ristabilito le priorità dell'agenda della Lega Dilettanti, che porterà quanto prima alla celebrazione dell'Assemblea elettiva". (ANSA).