Calcio: Gravina 'Su stadi indietro anni luce rispetto a resto Europa'

"Negli ultimi 15 anni in Turchia e Polonia 29 stadi nuovi, da noi solo 5", dice il presidente della Figc ROMA (ITALPRESS) - "Oggi ci ritroviamo a dover fare un'analisi su un asset importante del mondo del calcio che dimostra quanto sia lontano il nostro movimento rispetto ad altri campionati top in Europa. La fotografia dei nostri stadi è impietosa: negli ultimi 15 anni sono stati realizzati 187 nuovi stadi, ben 29 in Polonia e Turchia con un investimento di 1,27 miliardi di euro; nello stesso periodo in Italia abbiamo inaugurato appena 5 nuovi stadi, solo l'1% degli investimenti totali prodotti in Europa. Questo ci fa capire quanto noi siamo lontani anni luce dal processo di evoluzione e di crescita di un asset fondamentale per migliorare l'opportunità di ricavi". Così Gabriele Gravina, presidente Figc, durante il convegno "Il futuro degli stadi in Italia" al Coni. "Bisogna soffermarsi sull'esigenza di valorizzare due asset fondamentali, come l'impiantistica e i vivai, per il calcio italiano. Siamo convinti che meritino attenzione, ma purtroppo le risposte sono sempre tiepide", ha proseguito Gravina. "Dobbiamo capire quale sia il modello che maggiormente si integra in una comunità. Pur riconoscendo l'esigenza di mettere a disposizione tutte le energie per costruire i presupposti di un percorso di ammodernamento degli stadi è chiaro che uno degli obiettivi fondamentale è quello di migliorare gli introiti in un rapporto che è sfavorevole all'Italia rispetto all'Europa", ha concluso il presidente della Figc.