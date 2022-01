Calcio: Guai Nandez, positivo al Covid e denunciato in Uruguay

Il centrocampista del Cagliari accusato in patria di violenza domestica CAGLIARI (ITALPRESS) - Il 2021 si è concluso abbastanza male per Nahitan Nandez. Ieri il Cagliari ha comunicato la positività al Covid-19 del centrocampista uruguagio, asintomatico e regolarmente vaccinato. "Nandez ha svolto dei test sanitari nell'Isola, programmati dal club per i calciatori di rientro dall'estero, che hanno dato quindi esito positivo: non è entrato in contatto con altri componenti del gruppo squadra e osserverà ora l'isolamento presso la propria abitazione", ha fatto sapere la società sarda. Ma la ripartenza alla volta della Sardegna ha evitato a Nandez il carcere in patria, dove è stato spiccato un mandato d'arresto nei suoi confronti. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il giocatore è stato denunciato dall'ex compagna e madre dei suoi due figli per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. Quando la polizia è andata a cercare Nandez nel suo domicilio in Uruguay, il giocatore era già sul volo per l'Italia. Stando a "Ovacion", il mandato d'arresto non ha valenza internazionale ma Nandez dovrebbe rientrare in Uruguay a fine mese in vista delle qualificazioni mondiali. (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-22 11:24